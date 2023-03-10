أول تعليق من رونالدو بعد خسارة النصر من الاتحاد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على خسارة فريقه أمام اتحاد جدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وبعد المباراة كتب رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن خلالها عن خيبة أمله وإحباطه بسبب خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، حيث قال: "محبطون من النتيجة، لكننا مازلنا نركز على موسمنا والمباريات المقبلة".

وأضاف: "شكراً جماهير النصر على الدعم، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم في كل وقت".

وتعد هذه هي الخسارة الثانية لرونالدو مع النصر أمام الاتحاد، كما إنها المباراة الثانية على التوالي التي يفشل رونالدو خلالها في التسجيل بعدما صام عن الأهداف في المباراة التي سبقتها أمام الباطن، التي انتهت لصالح النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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