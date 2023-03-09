عرض نسائي يهدد استمرار رينارد مع منتخب السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب فرنسا للسيدات خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد رينارد رفقة أربعة مدربين آخرين، على طاولة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي مهمة تدريب منتخب السيدات، استعداداً لانطلاق منافسات كأس العالم يوليو وأغسطس 2023.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي يفاضل بين هيرفي رينارد، وباتريس لاير، وجيرارد بريشو، والمدربة سونيا بومباستور، والمدربة ساندرين سوبيران.

وأضافت الإذاعة أن هناك بحث كبير من الاتحاد الفرنسي، لتعيين مدرب جديد لمنتخب السيدات لخلافة المدربة كورين دياسر المقالة من منصبها، وأكدت الإذاعة إنه رغم تفوق جميع الأسماء المرشحة لتدريب منتخب فرنسا للسيدات على هيرفي رينارد نظراً لخبرتهم في كرة القدم النسائية حيث سبق لهم جميعاً العمل في هذا المنصب باستثناء رينارد الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع منتخب السعودية حتى 2027، إلا أنه اختير لقائمة المرشحين نظراً لخبراته الكبيرة طوال مشواره التدريبي.

وتوج رينارد من قبل ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، كما تولى تدريب منتخب المغرب لفترة، ويقود حالياً منتخب السعودية.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أقال كورين دياكري مدربة منتخب فرنسا للسيدات من منصبها، بعد دخولها في أزمات مع بعض لاعبات المنتخب، حيث استجاب الاتحاد الفرنسي لتمرد اللاعبات أماندين هنري وكاديدياتو دياني وسلمى باشا، بسبب اعتراضهن على طريقة كورين وأسلوبها.

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