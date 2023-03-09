فلوران: الطقس أثر في الهلال

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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أرجع فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال، ضعف المستوى لعامل الطقس، وقال عقب فوز الفريق على القطن الكاميروني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا: «واجهتنا مشكلة حقيقية في المباراة تمثلت في إهدارنا العديد من الفرص التي كانت ستغير من شكل المباراة».

وأضاف: «ظهرنا بمستوى أقل قياساً بالمباريات السابقة، وأثر الطقس في مستوى الفريقين». ووضعت النتيجة الهلال مؤقتاً في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، متفوقاً على صن داونز الجنوب إفريقي «7 نقاط»، والأهلي المصري الثالث بـ«4 نقاط».

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