قادماً من الهلال..الأهلي السعودي يضم عبد الله عطيف لثلاث سنوات

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الأهلي متصدر دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي عبد الله عطيف قادما من الهلال المنافس في دوري المحترفين.

وقال النادي في بيان مقتضب عبر تويتر "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالله عطيف، في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول". ورغم أن النادي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة، فإن وسائل إعلام محلية ذكرت ان اللاعب البالغ عمره 30 عاما سينضم إلى الأهلي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال مجانية بعد أن ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، متقدما بفارق نقطتين فقط أمام الحزم الذي لعب نفس العدد من المباريات.

والهلال هو خامس ترتيب دوري المحترفين برصيد 33 نقطة من 17 مباراة بفارق 13 نقطة خلف النصر المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

وانهى الهلال في مركز وصيف البطل بكأس العالم للأندية بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي في فبراير شباط الماضي.

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