النصر السعودي في الصورة.. مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الميرنغي عقب انتهاء عقده، بنهاية الموسم الجاري 2023/2022.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن مودريتش يقترب بشدة من الرحيل عن ريال مدريد، بعدما تقرر عدم تجديد عقده مع الميرنغي لفترة أطول، مشيراً إلى أن اللاعب الكرواتي يمتلك عرضاً من النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، بعدما استقر الريال على عدم تجديد عقده.

وأضاف الموقع أن عقد مودريتش مع النصر سيكون الأخير له بمسيرته الكروية، مشيراً إلى أن اللاعب يسعى للحصول على أكبر عرض مادي ممكن، قبل إنهاء مشواره بالملاعب، وما يتمناه قد يتحقق من خلال عرض النصر.

وفي حال انتقال مودريتش إلى صفوف النصر السعودي، سيتزامل من جديد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سبق ولعب الثنائي مع ريال مدريد فترة طويلة.

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