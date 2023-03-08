إيقاف الدولي السوري أحمد الصالح مدى الحياة

المصدر: (دمشق - أ ف ب)

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فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم أمس، عقوبات قاسية طالت فريق الجيش على خلفية المشاكل التي شهدتها مباراته مع الوثبة في المرحلة الأخيرة من ذهاب الدوري في الثالث من فبراير الماضي، أبرزها لقائده أحمد الصالح الذي أوقف مدى الحياة.

وطالت العقوبة الأقسى قائد الجيش ومنتخب سوريا البالغ 33 عاماً بحرمانه من اللعب مدى الحياة، مع اقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بسبب «ثبوت قيامه بركل الحكم والبصق المباشر عليه وركله لكرسي بلاستيك عند مقاعد الاحتياط ».

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