«العربي» يؤهل مقر الاتحاد السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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وقع معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم عقداً مع الأمير عبد العزيز تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض من أجل تأهيل المقر الرئيس للاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم، وتم توقيع الاتفاق على هامش قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال المقرر أن يشارك فيها الهلال والمريخ، كما تم أيضاً اعتماد اتفاقية التعاون بين الاتحادين السوداني والسعودي لكرة القدم بحضور الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي.

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