بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب الجيش السوري مدى الحياة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السوري لكرة القدم، قراراتها بشأن أحداث مباراة الوثبة والجيش بالجولة 11 من منافسات الدوري السوري، التي انتهت بفوز الوثبة 1/0 في ختام مرحلة الذهاب.

وشهدت المباراة اعتداء أحمد الصالح لاعب الجيش على حكم المباراة، حيث ظهر اللاعب مندفعاً باتجاه الحكم وقام بدفعه بكامل جسده، ليقوم الحكم بطرده من اللقاء، إلا أن اللاعب توجه نحوه وقام بركله أكثر من مرة.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، على النحو التالي:



- إيقاف أحمد الصالح لاعب الجيش عن اللعب مدى الحياة، واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام.

- تغريم أحمد الصالح مليون وخمسمائة ألف ليرة.

- تغريم نادي الجيش 3 ملايين ليرة، بسبب الألفاظ التي صدرت من جمهوره تجاه الحكم، خاصة إن المخالفة تكررت للمرة الثانية.

- إيقاف مازن العيس من فريق الجيش 3 مباريات.

بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح لاعب الجيش السوري مدى الحياةhttps://t.co/H1RbdJX2zQ pic.twitter.com/Mt5k0y20mz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2023





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز