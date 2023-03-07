أفضل منك بكثير.. طفل صغير يستخدم اسم ميسي لاستفزاز رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نقلت تقارير صحفية، تعليق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، على طفل متهم بالسعي إلى استفزازه.

وبحسب موقع "إم أس إن" الإخباري، كان رونالدو في النفق المؤدي إلى خارج الملعب بعد الانتهاء من مباراة النصر والباطن، بالجولة 19 من الدوري السعودي، وفوجئ بطفلٍ في النفق يقول له بالإنجليزية: "ميسي أفضل منك بكثير"، في إشارةٍ إلى الندية الطويلة بين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد الموقع أن رونالدو في الواقع اكتفى بالترديد: "لقد كانت مباراة سهلة، لقد كانت مباراة سهلة"، في إشارة إلى المواجهة التي جمعت النصر بالباطن، قبل أيام وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح رفاق رونالدو.

وأشار الموقع إلى أن كلمات رونالدو جاءت لتعمده تفادي الرد على الطفل، الذي حاول استفزازه بمقارنة بينه وبين ميسي غريمه اللدود.

وفي نفس الوقت، زعمت العديد من الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى الحسابات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن رونالدو رد على الطفل قائلاً: "اذهب لمشاهدته إذاً، لماذا أنت هنا؟"

يذكر أن النصر يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، ويأتي بعده الاتحاد في الوصافة برصيد 44 نقطة، ويليه الشباب ثالثاً برصيد 40 نقطة.

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