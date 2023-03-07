طعن في اختيار مدرب منتخب السودان «إبراهومة»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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شهدت أروقة الاتحاد السوداني أغرب حالة طعن في اختيار المدير الفني المكلف للمنتخب الوطني الأول إبراهيم حسين «إبراهومة»، وتسلمت لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني، استئنافاً ضد قرار لجنة المنتخبات الوطنية في اختيارها إبراهيم حسين «إبراهومة» مديراً فنياً مكلفاً خلفاً للمدرب السابق برهان تية، واعتبر مقدم الاستئناف عبد الرحيم عثمان الشهير بـ «خشم القربة» عضو الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات الوطنية، أن الاجتماع غير قانوني لأن الدعوة لم تخرج من الأمانة العامة وإنما جاءت من لجنة المنتخبات، وأن القرار مخالف للوائح والقوانين ويجب إلغاؤه.

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