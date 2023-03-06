الكشف عن الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، عن قائمة الأندية المشاركة في البطولة في مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين.

وضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

ويتأهل من الدور الأول ستة أندية، يضاف إليها عشرة أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

ويقام الدور الأول، بنظام الذهاب والإياب.

وتقسم الأندية في مرحلة النهائيات على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الثمانية.

وكان الأهلي المصري اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بسبب جدوله المزدحم وعدم إمكانية إراحة لاعبيه.

وتستضيف السعودية مرحلة النهائيات في مدن أبها والباحة والطائف.

وستُجرى مراسم قرعة البطولة غداً الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، حيث رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة وأنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية بين يوليو وأغسطس المقبلين.

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