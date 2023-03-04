الأهلي يتسبب في جملة عقوبات على الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حفنة من العقوبات ضد الهلال السوداني، جراء شكوى الأهلي المصري، وقرر حرمان الهلال من جماهيره في أربع مباريات أفريقية، على ألا يزيد العدد المسموح به لدخول المباراة عن 30 فرداً في كل مباراة، منهم 10 أفراد من ضيوف الفريق الضيف و10 أفراد لاتحاد الكرة السوداني.

كما فرض «كاف» غرامة 10 آلاف دولار على الدكتور عوض الجعلي طبيب الفريق وإيقافه أربع مباريات، وفرض غرامة مالية 20 ألف دولار على عامل المعدات بالنادي السوداني.

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