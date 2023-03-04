تعادل مخيب بين بيراميدز والزمالك يخدم الأهلي

المصدر: أ ف ب

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حسم تعادل سلبي مخيب مواجهة بيراميدز وضيفه الزمالك حامل اللقب الجمعة بملعب الدفاع الجوي في القاهرة في ختام المرحلة العشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وصب التعادل في مصلحة الأهلي المتصدر (41 نقطة) بهذا التعادل حيث بقي متقدما على بيراميدز بفارق نقطتين مع ثلاث مباريات مؤجلة امام حرس الحدود والاسماعيلي والمقاولون العرب، وبفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك الخامس مع مباراة مؤجلة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الاول مع افضلية هجومية للزمالك بفضل تحركات الثلاثي احمد سيد "زيزو" وسيف فاروق جعفر ومصطفى شلبي دون خطورة على مرمى احمد الشناوي، في ظل الحرص الدفاعي الزائد للاعبي بيراميدز مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة مصطفى فتحي ومحمود صابر.

ولم يختلف السيناريو في الشوط الثاني رغم التغييرات الهجومية لكلا الفريقين.

وفي مباراة أخرى فرض الاسماعيلي تعادلا سلبيا على مضيفه فيوتشر بملعب السلام في العاصمة.

ورفع فيوتشر رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث، والاسماعيلي الى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

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