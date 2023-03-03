3 صفقات عالمية.. تصريح رئيس اتحاد جدة يزيد التكهنات حول تعاقدات الصيف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد رئيس اتحاد جدة السعودي أنمار الحائلي، على إمكانية التعاقد مع نجوم كرة القدم العالمية، ليونيل ميسي وكريم بنزيما ونيمار ردا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحائلي في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الطموح حق مشروع للجميع، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب".

وتابع: "نتمنى حضور هؤلاء اللاعبين الكبار إلى الاتحاد، لماذا لا".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت قبل أيام أن اتحاد جدة، يجهز عرضاً لضم ميسي، استغلالاً لانتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي الاتحاد رصد 88 مليون يورو كراتب سنوي لميسي، مقابل انضمامه إلى صفوف العميد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه باريس سان جيرمان، لإقناع ميسي بتجديد عقده لمدة موسم آخر، وإغلاق أي منفذ أمام الأندية الطامحة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد النجاح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر، يناير الماضي.

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