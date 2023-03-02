على منصات التواصل.. رونالدو يقرب النصر من سجل برشلونة وريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في تواجد ناديه بين أكبر الأندية العالمية، من حيث التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي.

واهتمت جماهير كرة القدم حول العالم اهتماماً كبيراً، بصفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي مطلع العام الجاري، الأمر الذي دفع بعض الدول للمطالبة بالحصول على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، بناء على طلب الجماهير لمتابعة رونالدو.

وبحسب صحيفة "ريكورد" الرياضية البرتغالية، فإن رونالدو كان له تأثيراً كبيراً على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للنصر منذ انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي، مشيرة إلى أن المؤشرات الخاصة بها اختلفت تماماً منذ يناير الماضي، وحققت ما لم يتحقق من قبل.

وأكدت الصحيفة البرتغالية إنه وفقاً للإحصائيات والأرقام، دخل النصر ضمن قائمة أكثر 20 نادياً رياضياً حول العالم، من حيث التفاعل الجماهيري على منصة "إنستجرام".

وقالت الصحيفة إن إجمالي عدد المتفاعلين على حساب النصر على "انستجرام" بعد انضمام رونالدو إلى صفوفه يناير الماضي، وصل إلى 150 مليون، ليصبح النادي السعودي رابعاً خلف ريال مدريد (209 مليون)، وباريس سان جيرمان (207 مليون)، وبرشلونة (203 مليون).

وفيما يخص موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أكدت الصحيفة إن عدد المتفاعلين على حساب النصر وصل إلى 12.5 مليون، وهو ما يضعه في المركز الثالث خلف برشلونة المتصدر، وغلطة سراي التركي صاحب الوصافة.

وتحدثت الصحيفة عما أضافه رونالدو من تأثير على حساب "تيك توك" الخاص بالنصر السعودي، مشيرة إلى أن عدد المشاهدات وصل إلى 166 مليوناً، خلال نفس المدة.

الجدير بالذكر، أن التكهنات متزايدة في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد نجاح النصر في التعاقد مع رونالدو.

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