خلافات الاتحاد السوداني تقطع نقل مباراة الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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سابقة غريبة شهدتها مباراة الهلال والأمل عطبرة ضمن مباريات الدوري الممتاز، بإيقاف البث التلفزيوني للمباراة واعتذار المعلق في ختام الشوط الأول، بأمر من المراقب، ليتصدر الخلاف داخل الاتحاد السوداني بين نواب الرئيس أسامة عطا المنان النائب الأول، وطه فكي نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، حول مستقبل الشركة الراعية ويقع البث التلفزيوني ضمن مسؤولياتها، وسبق أن أعلن النائب الأول للرئيس أسامة عطا المنان عن نهاية عقد الشركة مع الاتحاد، وهو ما نفاه قيادات في الاتحاد السوداني، مؤكدين أن العقد مازال سارياً، والشركة أوفت بكل الالتزامات المنصوص عليها في العقد.

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