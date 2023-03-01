العراق يلتقي روسيا ودياً 27 مارس

المصدر: دبي - علي شدهان

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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، النقاب عن إقامة مباراة دولية ودية بين منتخب العراق الأول لكرة القدم ونظيره الروسي، في مدينة سوتشي الروسية 27 مارس الجاري، في إطار استعدادات أسود الرافدين للاستحقاقات القادمة.

ويسبق المباراة المرتقبة، دخول منتخب العراق معسكراً في ذات المدينة، اعتباراً من 21 مارس، وحتى موعد خوض المباراة الودية بين المنتخبين.

وأثار الكشف عن إقامة مباراة دولية ودية لمنتخب العراق أمام نظيره الروسي، الكثير من النقاشات والأخذ والرد في الشارع الرياضي العراقي، على خلفية فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على روسيا.

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