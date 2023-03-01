مقابل 88 مليون يورو.. اتحاد جدة يجهز عرضاً خاصاً لميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضاً لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل اتحاد جدة في منافسة مع نادي الهلال للتعاقد مع ميسي في الصيف المقبل، استغلالاً لانتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي اتحاد جدة رصد 88 مليون يورو كراتب سنوي لميسي، مقابل انضمامه إلى صفوف العميد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه باريس سان جيرمان، لإقناع ميسي بتجديد عقده لمدة موسم آخر، وإغلاق أي منفذ أمام الأندية الطامحة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد النجاح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر، يناير الماضي.

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