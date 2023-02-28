أول رد من أشرف حكيمي بعد اتهامه في قضية اغتصاب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، على ما نشرته وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية، بخصوص اتهامه في قضية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نفى أشرف حكيمي هذه الاتهامات، وقال إنها خاطئة تمامًا، انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.

وكانت الفتاة تقدمت ببلاغ إلى الشرطة بشأن تعرضها للاعتداء من جانب حكيمي، وتضمن البلاغ أن اللاعب المغربي استدرج الفتاة إلى منزله ليلة السبت 25 فبراير الجاري، وتعدى عليها قبل أن تنجح في الهروب.

يذكر أن حكيمي غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا أول أمس الأحد بسبب إصابة عضلية، ويستعد البي سي جي لمواجهة نانت السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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