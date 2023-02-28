أحدهم عربي.. اختيارات محمد صلاح لجوائز «ذا بيست» 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب عبر موقعه الرسمي عن اختيارات قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، للمرشحين على جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم عام 2022.

وكان "فيفا" اختار في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ووفقاً لموقع "فيفا"، منح محمد صلاح قائد منتخب مصر صوته لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ثم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وكان المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في ثالث اختياراته.

يذكر أن ريال مدريد قاطع حفل جائزة الأفضل اعتراضاً على استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الميرنغي، من قائمة أفضل مهاجمي العالم التي ضمت 7 أسماء هي كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وآرلينغ هالاند، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما.

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