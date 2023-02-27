أرقام قياسية تزين تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

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حقق الهلال السعودي، عدة أرقام قياسية بفضل تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب التغلب على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، على ملعب الثمامة بالدوحة.

وسجل لاعبو الهلال خمسة أهداف في الشوط الأول عن طريق النيجيري أوديون إيغالو (هدفين) في الدقيقتين 2 و10، وموسى ماريغا (هدفين) في الدقيقتين 14 و27، وأنهى سالم الدوسري مهرجان أهداف الشوط الأول بهدف في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل إيغالو هدفين مرة أخرى في الدقيقتين 48 و62 ليصل إلى "سوبر هاتريك"، ويكتفي بعدها الهلال بالأهداف السبعة.

الأرقام القياسية التي حققها الهلال بعد اكتساح الدحيل والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا

- التأهل 5 مرات إلى نهائي دوري أبطال آسيا (أكثر من أي فريق آخر)

- الهلال حقق أكبر انتصار لنادٍ سعودي في دوري أبطال آسيا وأكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي على مدار التاريخ (0/7 على الدحيل)

- أصبح الهلال أول فريق يسجل خمسة أهداف في الشوط الأول بنصف نهائي البطولة على مدار التاريخ.

- يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في الأدوار الاقصائية بتاريخ البطولة (9 انتصارات).

أرقام قياسية للاعبي الهلال السعودي

- عبدالله المعيوف ثاني حارس سعودي يصنع هدفاً في دوري أبطال آسيا، بعد وليد عبدالله حارس النصر أمام فولاد عام 2021.

- موسى ماريغا منذ انضمامه للهلال سجل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مرتين، أولها 2021 أمام النصر السعودي، ثم 2022 أمام الدحيل القطري.

- أوديون إيغالو اللاعب الثامن الذي يسجل "هاتريك" مع الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا، بعد باهبري وبافيتيمبي غوميز وعمر خربين وناصر الشمراني وإدواردو ويو بيونغ سو، وثاني لاعب يسجل "سوبر هاتريك" بعد يو بيونغ سو لاعب الهلال السابق.