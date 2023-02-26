رقمان قياسيان تاريخيان جديدان لرونالدو

المصدر: البيان

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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، حيث بات أسرع لاعب يسجل ثمانية أهداف في الدوري السعودي، حيث لم يتطلب الأمر منه سوى 5 مباريات.

وسجل "الدون" رقمين قياسيين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر لفوز كبير على ضمك، أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود النصر للفوز على ضيفه ضمك بنتيجة 3-0.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 8 في مشواره بالدوري السعودي، سجل 7 منها في مباراتي الوحدة بالجولة 16، ومباراة أمس ضد ضمك.

ووقع رونالدو على "سوبر هاتريك" (4 أهداف) في فوز النصر على الوحدة 4-0، ثم أحرز ثلاثية جديدة أمس.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إن رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وقع على الأهداف الثمانية خلال 5 مباريات.

وذكرت الشبكة أيضاً أن رونالدو أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين، يسجل ثلاثيتين في المسابقة.

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