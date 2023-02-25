بهاتريك رونالدو.. النصر يعود إلى صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليعيد النصر إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ضمك 3-صفر السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.

وسجل رونالدو أهدافه الثلاثة في الشوط الأول (18 من ركلة جزاء و23 و44).

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة موسعاً الفارق مع الاتحاد الوصيف إلى نقطتين، بينما بقي ضمك على رصيده السابق 22 نقطة في المركز السابع.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام، علمًا أنه سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ضد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال اللاعب الذي وصل بصفقة قُدرت بـ200 مليون دولار بعد الفوز "انا سعيد جدًا بأرقامي مع النصر لكن الأهم من تلك الأرقام هو الفريق وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا. وبالنسبة لي تسجيل الأهداف مهم جدًا، لكن الأهم هو مساعدة الفريق على الفوز".

وتابع "تأقلمت مع الفريق بشكل سريع ومن الصعب أن يحدث مثل هذا التجانس مع زملائي في أول خمس أو ست مباريات. لم أكن أعرف تحركات اللاعبين لكن الآن أصبحت أفهمهم وأعرف تحركاتهم وأهم شيء أننا خطوة بخطوة سنصل للمستوى الأعلى".

وجاء الشوط الأول جيداً من الناحية الفنية لاسيما من جانب النصر الذي تحصل على ركلة جزاء من أول هجمة، نفذها رونالدو ولعب الكرة قوية إلى يمين الحارس الجزائري مصطفى زغبة (18).

ومن هجمة منسقة أضاف النصر هدفه الثاني عندما تلقى رونالدو كرة بين ثلاثة مدافعين واجه على إثرها المرمى ولعبها قوية أرضية إلى يمين الحارس (23).

ولاحت فرصة للنصر لإضافة هدف ثالث لكن كرة رونالدو اعتلت العارضة (29)، وتهيأت فرصة لضمك لتذليل الفارق، لكن رأسية إبراهيم النخلي مرت بجانب القائم (30).

وأنقذ حارس ضمك مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية البرازيلي لويز غوستافو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (37).

ومن هجمة خاطفة قادها عبدالرحمن الذي تجاوز أكثر من لاعب، عزز النصر تقدمه بهدف ثالث عندما هيأ أيمن يحيى الكرة لرونالدو الذي صوبها قوية إلى يمين الحارس (44).

وفي الشوط الثاني أضاع النصر هدفاً محققاً عندما وضع رونالدو زميله غريب في مواجهة المرمى، لكن الأخير لعبها في مكان الحارس الذي تصدى لها وأنهى خطورتها (53).

ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما صوب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف كرة أرضية مرت بجانب القائم (59).

وكاد رونالدو يحرز سوبر هاتريك جديدة لولا ألغي هدفه لتواجده في موقع متسلل (67).

ومع مرور الوقت مال اللعب للهدوء وغابت الفرص الخطرة عن المرميين حتى انفرد رونالدو بالمرمى، لكنه تأخر في تسديدها ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (85)، قبل أن ترتطم كرة مشاريبوف الرأسية في العارضة وتعود لعبدالمجيد الصليهم الذي صوبها قوية لترتطم بالمدافع وتأخذ طريقها للركنية (89).

وحقق الباطن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، إثر فوزه على ضيفه الاتفاق 1-صفر، سجله الأوروغوياني رينسو لوبيس في الدقيقة (41) من زمن المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وبهذا الفوز رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، فيما تراجع الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

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