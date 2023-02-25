مرتضى منصور يعلق على قرار حبسه

المصدر: البيان

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علّق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على قرار محكمة النقض السبت بتأييد حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلس إدارته.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «أخيراً رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة.. تم رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى.. لا تقلقوا عليا.. الأسود لا تخشى الموت وأيضاً لا تخاف من السجن».

وأضاف : «الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني

هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء،الحمد لله».

وتابع :«عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماماً من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن..ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر.

عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد.. ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي..بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء».

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