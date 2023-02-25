علاء مقلد يتولى رئاسة نادي الزمالك خلفاً لمرتضى منصور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بعد تأييد حكم حبس مرتضى منصور رئيس النادي اليوم السبت لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأكد المصدر أنه وفقاً للائحة الاسترشادية، يتولى نائب الرئيس منصب رئيس مجلس الإدارة في حالة إسقاط عضوية رئيس النادي، وفي ظل عدم وجود نائب رئيس لنادي الزمالك بعد استقالة مصطفى هدهود من قبل، تنص اللائحة على تولي أكبر الأعضاء سناً لرئاسة النادي لحين أول انعقاد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، ويعد اللواء علاء مقلد عضو المجلس هو أكبر الأعضاء سناً.

وشدد المصدر على أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، مضيفاً أنه لن يتم حل المجلس في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده.

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