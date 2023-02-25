حكم نهائي وغير قابل للطعن بحبس مرتضى منصور

المصدر: البيان

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قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري ، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري .

وأيدت محكمة النقض المصرية حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض، اليوم السبت، مذكرة مرفوعة لها من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد سلم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، نفسه لأمن محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون له، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

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