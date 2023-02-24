مواجهة عربية نارية.. الأندية المتأهلة لنصف نهائي أبطال آسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا منطقة الغرب، التي تقام بنظام التجمع، وتستضيفها دولة قطر.

وأقيمت أمس الخميس، مباراة من العيار الثقيل على ملعب الثمامة بين الدحيل والشباب، واستقبل ملعب الجنوب مواجهة أخرى بين الهلال وفولاد خوزستان الإيراني.

وخطف الدحيل بطاقة التأهل الرسمي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل ثنائية الدحيل المهاجم مايكل أولونغا بينما سجل هدف الشباب الوحيد اللاعب سعيد الربيعي، أما الهلال نجح في التأهل على حساب فولاد خوزستان الإيراني بهدف نظيف سجله موسى ماريغا في الدقيقة 88.

وينتظر فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني (المتأهل لنهائي البطولة عن المنطقة الشرقية)، مواجهة المتأهل عن المنطقة الغربية في المباراة النهائية، إذ يقام ذهاب النهائي يوم 29 إبريل، فيما يقام الإياب 6 مايو المقبل.

موعد نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الدحيل والهلال، يوم الأحد 26 فبراير الجاري، على ملعب الجنوب، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية وSSC السعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز