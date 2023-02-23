الدحيل يقصي الشباب السعودي من دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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تأهل الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي 1/2، اليوم الخميس، في دور الثمانية بالبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع.

وسجل مايكل أولونجا الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل سعيد الربيعي هدف الشباب الوحيد.

وتأهل الدحيل لمواجهة الفائز من المباراة الأخرى بين الهلال السعودي وفولاد الإيراني، التي تقام في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وكان الدحيل تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على مواطنه الريان بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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