بسبب مالاوي.. أزمة محتملة تواجه صلاح أمام مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتتسبب في أزمة للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر.

وحدد "كاف" الموعد الرسمي لمباراتي منتخب مصر الأول ومالاوي، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024، حيث تقام مباراة الجولة الثالثة بين مصر ومالاوي على إستاد القاهرة الدولي 24 مارس المقبل، فيما تقام مواجهة الجولة الرابعة على ملعب ليلونغوي بينجو في مالاوي يوم 28 من الشهر نفسه (7 رمضان).

وتحوم الشكوك حول فرص تواجد محمد صلاح نجم ليفربول مع منتخب بلاده خلال مواجهة الجولة الرابعة التي ستقام في مالاوي، خاصة أن ليفربول سيكون خلال هذه الفترة في ذروة الاستعداد لمباراة مانشستر سيتي بمنافسات الدوري الإنجليزي المحدد لها يوم 1 أبريل.

وسيكون صلاح أمام خيارين إما المشاركة مع منتخب مصر أمام مالاوي والعودة إلى إنجلترا قبل مواجهة السيتي بـ 48 ساعة فقط، أو الاعتذار عن خوض مواجهة مالاوي من الأساس والعودة للانتظام في تدريبات ليفربول بعد مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة، ولكن سيتعين على صلاح حينها تحمل انتقادات الجماهير المصرية، في ظل تواجد الفراعنة بالمركز الأخير في ترتيب المجموعة وحاجة المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهتي مالاوي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية، رفقة منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا، وحقق الفراعنة الفوز في أول مباراة بالتصفيات أمام غينيا بهدف دون رد، ثم خسروا أمام إثيوبيا في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز