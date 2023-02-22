بالزي الرسمي.. رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، على الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، رفقة زملائه على هامش التدريبات اليومية.

ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً ومقاطع فيديو من احتفالات الفريق الأول بيوم التأسيس السعودي.

وكانت من أبرز مشاهد الاحتفالات ظهور رونالدو بالزي الرسمي السعودي يحمل سيفاً، بالإضافة إلى وضع علم المملكة على كتفه.

وخطف البرازيلي تاليسكا والمدرب رودي غارسيا الأنظار كذلك، بظهورهما بالزي السعودي أيضاً، كما انضم تاليسكا للفرقة الموسيقية التي قادت الاحتفالات.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي، مؤخراً إطلاق اسم "يوم التأسيس" على الجولة الثامنة عشر للمسابقة.

يذكر أن النصر السعودي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب.

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