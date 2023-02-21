قميص فيورنتينا وسيلة أمرابط لمساندة ضحايا الزلزال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، عرض قميصه مع النادي الإيطالي للبيع، والتبرع بثمنه لضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وعرض أمرابط قميصه المُوقع منه، في مزاد علني عبر موقعي ترانسفير ماركت ويونايتد شاريتي، على أن يستمر المزاد لمدة 15 يوماً.

ولقت خطوة أمرابط استحسان جماهيره ومتابعيه، لرغبته في مساندة ضحايا الزلزال المدمر.

يذكر أن أمرابط يرغب في الرحيل عن فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى أكثر من فريق أوروبي كبير رغبته في ضمه، على رأسهم برشلونة.

وكان أمرابط أحد النجوم التي قادت منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 لتحقيق المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

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