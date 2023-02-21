قبل وديتي البرازيل وبيرو.. تغييرات منتظرة في قائمة منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، التحضير للمباراتين الوديتين اللاتين سيخوضها أسود الأطلس، أمام البرازيل وبيرو، مارس المقبل.

ويعاني منتخب المغرب من بعض الغيابات بسبب الإصابة، لعل أبرزها نصير مزراوي الذي يعاني من مضاعفات على مستوى القلب، وكذلك أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان، بالإضافة لأمين حارث لاعب مارسيليا.

وفي المقابل، تلقى الركراكي أخباراً جيدة تتعلق بعودة آدم ماسينا لاعب أودينيزي الإيطالي، ليكون من المتوقع اعتماد الركراكي على ماسينا في القائمة بدلاً من المصاب نصير مزراوي.

وفي نفس الوقت، أبدى إبراهيم دياز لاعب أي سي ميلان موافقته المبدئية على اللعب لمنتخب المغرب، على أن تظهر التطورات الخاصة بهذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مباراة المغرب والبرازيل ستقام 25 مارس المقبل بالملعب الكبير في طنجة، فيما تقام مباراة أسود الأطلس وبيرو يوم 28 من الشهر نفسه، على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد.

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