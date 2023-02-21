الهلال يلاقي فولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أوقعت القرعة نادي الهلال السعودي، حامل اللقب، في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب آسيا.

وجاء ذلك عقب حفل سحب القرعة الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في صالة المؤتمرات الصحافية، في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتجمع المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي، بين الدحيل القطري والشباب السعودي، وتقام مباراتا الدور ربع النهائي بعد غدٍ الخميس، على أن تجرى مواجهة الدور قبل النهائي يوم الأحد.

وتقام مباراة الدحيل والشباب على ملعب استاد الثمامة، على أن تجرى مباراة الهلال وفولاد خوزستان على ملعب استاد الجنوب.

يشار إلى أن نهائي دوري أبطال آسيا 2022، يقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 29 أبريل و6 مايو 2023.

وكان نادي الدحيل، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب بعد فوزه على مواطنه الريان بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي أول من أمس.

وفي اليوم ذاته، تمكن نادي الشباب من حجز موقعه في الدور ربع النهائي عقب فوزه على ناساف 2-0 أمس الاثنين، فيما قاد ساسان أنصاري فريق فولاد خوزستان إلى ربع النهائي، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 64 خلال المواجهة أمام الفيصلي السعودي.

وشهدت آخر مباريات دور الـ16، فوز الهلال على شباب الأهلي الإماراتي 3-1.

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