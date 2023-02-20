بنزيما يتلقى عرضاً سعودياً براتب خيالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عرضاً من أحد الأندية السعودية، لضمه الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقده مع الميرنغي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "Relivo" الإسبانية، فإن بنزيما تلقى عرضاً مغرياً من السعودية لمدة موسمين، يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 60 مليون يورو، خالٍ من الضرائب، لكن الشبكة لم تكشف عن اسم النادي.

وأشارت إلى أن استمرار بنزيما مع ريال مدريد مازال غامضاً، وما يزيد من غموضه عدم تعليق أي مسؤول بالريال على مستقبل اللاعب الفرنسي سواء بتجديد عقده أو رحيله.

وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما مُتخوف من فكرة إقالة كارلو أنشيلوتي عقب تراجع نتائج ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللاعب الفرنسي يفضل التواجد مع أنشيلوتي الذي منحه الكثير من الثقة.

ومنذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، ترددت أنباء عن وجود مفاوضات من أندية سعودية مع الكثير من النجوم العالمية مثل بنزيما وليونيل ميسي ولوكا مودريتش، وغيرها من النجوم.

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