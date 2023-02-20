الدحيل القطري والشباب السعودي يبلغان دور الثمانية في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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بلغ الدحيل القطري الدور ربع النهائي من دوي أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الأحد على مواطنه الريان بركلات الرجيح (7-6) بعد التعادل صفر-صفر في الوقت الأصلي و1-1 في الإضافي من المواجهة المحلية التي جمعت الفريقين على استاد الثمامة في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وفي المباراة الثانية، تمكن الشباب السعودي من تحقيق الفوز بهدفين دون رد على خصمه ناساف ممثل أوزبكستان في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.

وبات الشباب ثاني المتأهلين من فرق غرب آسيا إلى دور الثمانية بعد تأهل الدحيل.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة في 29 أبريل و6 مايو المقبلين.

وتسحب قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل بعد استكمال منافسات دور الستة عشر غدا الاثنين.

وغدا تقام قمة عربية بين الهلال السعودي حامل اللقب وشباب الأهلي دبي الإماراتي ويلعب الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وستلعب الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الخميس المقبل.

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