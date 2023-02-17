رونالدو يعيد النصر السعودي إلى صدارة الدوري

المصدر: أ ف ب

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أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من بطولة السعودية في كرة القدم.

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين إلى عبدالرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، وعبدالله مادو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بعدما قلص الضيوف الفارق عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني (47).

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفا للتعاون في الدقيقة 68 ألغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثاني تواليا للنصر بعد الأول على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والثاني عشر له هذا الموسم فاستعاد الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف أمام الاتحاد الذي كان انتزعها مؤقتا الخميس بفوزه على مضيفه الاتفاق 3-صفر، والشباب الفائز على أبها 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

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