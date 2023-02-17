الزمالك يتعادل سلبياً مع المريخ السوداني في دوري أفريقيا

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تعادل الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة أفريقيا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب شهداء بنينا بليبيا ليحصد الفريقان أول نقطة لكل منهما في صراع المجموعات.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليحصدا أول نقطة في مشوارهما بالبطولة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري صفر /1 في الجولة الأولى، وهي نفس النتيجة التي خسر بها المريخ السوداني أمام مضيفه الترجي التونسي.

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