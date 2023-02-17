أبوظبي تستضيف السوبر المصري 5 مايو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تستضيف أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري 5 مايو المقبل، ويجمع الزمالك بصفته بطلاً لدوري 2021 - 2022 مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز.وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، وتشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي. وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر أقيمت أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد، وفاز فيها الأهلي وسيتم الإعلان لاحقاً عن ملعب السوبر، وكافة تفاصيل اللقاء.

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