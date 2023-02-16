الهلال يتهم «كاف» بالاضطهاد أمام الأهلي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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هاجم مسؤولون بنادي الهلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ووجهوا إليه اتهامات مباشرة باضطهاد النادي السوداني، بحرمانه من جمهوره في مواجهة الفريق الأفريقية غداً أمام الأهلي المصري ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وعمم الهلال نشرة صحفية أشار من خلالها لخطاب الاتحاد الأفريقي وتمسكه بقراره السابق بحظر التواجد الجماهيري في مباراة الأهلي لمخالفته المعايير المطلوبة.

وخسر الهلال أولى مواجهاته أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

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