غالتييه يحمل منتخب المغرب مسؤولية إصابة حكيمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حمل كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، مسؤولية إصابة لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى منتخب المغرب.

وأكد غالتييه أن حكيمي شارك في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، وهو يعاني من آلام عضلية، مشيراً إلى أن اللاعب يعاني من هذه الآلام منذ فترة كأس العالم بسبب مشاركته مصاباً مع منتخب المغرب، وتحامله على نفسه.

وتابع غالتييه في تصريحات صحفية: "منذ عودة حكيمي من كأس العالم هناك محاولات لتأهيله، في مباراة موناكو لم يكن أساسياً، لكن أمام بايرن ميونيخ، غامرنا واعتمدنا عليه في التشكيل الرسمي، لكنه للأسف شعر سريعاً بآلام عضلية".

وأكد مدرب باريس سان جيرمان أنه لا يعلم مدة الغياب المحتملة لحكيمي، مشيراً إلى أنه ينتظر نتائج الفحوصات الطبية.

وكانت صحيفة "ليكيب"، أكدت أن حكيمي أصيب في الفخذ، ما ترتب عليه استبداله بين شوطي مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وحل مكانه بريسنيل كيمبيمبي.

يذكر أن باريس سان جيرمان خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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