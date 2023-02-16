الاتحاد السعودي يحدد آلية مشاركة ممثل المملكة في مونديال الأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، آلية مشاركة ممثل المملكة العربية السعودية، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر من العام الجاري.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد السعودي إنه حال فوز أي نادٍ سعودي ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2022، سيكون هو ممثل السعودية في مونديال الأندية نسخة 2023.

وأضاف أنه حال عدم فوز أي ناد سعودي ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2022، سيكون بطل الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023، هو ممثل السعودية في مونديال الأندية.

يذكر أن الهلال السعودي حقق إنجازاً تاريخياً في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية وحصل على المركز الثاني بعد الخسارة أمام ريال مدريد بطل أوروبا بنتيجة 3/5.

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