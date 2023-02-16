ترشيح ثلاثة أندية سعودية للمشاركة في بطولة الملك سلمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشح الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثلاثة أندية من دوري المحترفين، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقرر إقامتها خلال العام الجاري 2023.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاتحاد السعودي رشح أندية الهلال والنصر واتحاد جدة، للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بداية من منافسات دور الـ 16.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة سيشارك فيها 37 نادياً وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ثم التصفيات النهائية، وسيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء، ومع الاتحاد السعودي المستضيف.

وأضافت الصحيفة أن ملعب الجوهرة بجدة سيستضيف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وفي حال عدم جاهزيته سيقام النهائي بالعاصمة الرياض.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق إطلاق اسم الملك سلمان على النسخة الجديدة من بطولة الأندية العربية، التي تستضيفها مدن أبها والباحة والطائف، مؤكداً أن الجوائز المالية للمسابقة ستصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

يذكر أن الرجاء المغربي آخر فريق توج بلقب البطولة العربية للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز