رسمياً.. الإمارات تستضيف السوبر المصري 5 مايو المقبل

المصدر: البيان

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تستضيف العاصمة أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري الجمعة 5 مايو 2023، الذي يجمع الزمالك بصفته بطلاً للدوري المصري 2021/2022، مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.

وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر أقيمت شهر أكتوبر 2022 على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية.

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