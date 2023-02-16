النصر ورونالدو لاستعادة صدارة الدوري السعودي

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

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يسعى النصر مع نجمه الجديد البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، حينما يستقبل التعاون غداً في المرحلة السابعة عشرة، فيما تشهد الصدارة منافسة رباعية بين الشباب والنصر والاتحاد والهلال.

وافتتحت المرحلة أول من أمس بفوز الشباب على أبها 2-0، لينفرد بالصدارة بـ40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كل من النصر والاتحاد اللذين لعبا مباراتين أقل.

يلتقي النصر مع التعاون ويحل الاتحاد على الاتفاق، فيما تأجلت مباراة الهلال مع الفيحاء، بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية، كما يستعد الهلال، بطل الدوري في آخر ثلاثة مواسم، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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