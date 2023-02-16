«النثريات» تثير أزمة في الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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شهدت رحلة الهلال الأفريقية الأخيرة إلى تنزانيا وجنوب أفريقيا، في إطار استحقاق الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أزمة بين اللاعبين وإدارة البعثة، بسبب النثريات المخصصة للاعبين في الرحلتين، بواقع 300 دولار لكل لاعب، وقال مصدر لـ «البيان»، فضّل حجب اسمه، إن الأزمة ما زالت مكتومة بين اللاعبين والإدارة، وأن الإدارة قلصت النثريات من 300 دولار لـ 200 دولار، ليرفض اللاعبــــون تجـــــاوز اللائحـــــة المتفــــق عليها، معيدين المبلغ.

وخســر الهلال أولى مواجهاته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بهدف نظيف من فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

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