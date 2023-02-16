البرازيل تواجه المغرب ودياً مارس المقبل

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

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يخوض منتخب البرازيل لكرة القدم، بطل العالم خمس مرات، مباراة ودية مع مضيفه المغربي رابع مونديال قطر 2022، في طنجة في 25 مارس المقبل، بحسب ما أعلن اتحاده الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان: «يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير».

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، حيث خسر أمام فرنسا. في المقابل، ودّع المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

من جهته، أعلن الاتحاد المغربي أنه سيخوض ودية ثانية مع البيرو في مدريد في 28 مارس.

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