رسمياً.. منتخب البرازيل يواجه المغرب ودياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض مواجهة ودية ضد منتخب المغرب، مارس المقبل.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه الرسمي أن رامون مينيزيس مدرب منتخب شباب البرازيل تحت 20 عامًا، سيكون هو المدير الفني للمنتخب الأول في هذه المواجهة.

ولم يعلن الاتحاد البرازيلي حتى الآن عن مدرب السامبا الجديد، بعدما رحل تيتي عن تدريب السيليساو عقب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت ديسمبر الماضي.

وتقام مباراة البرازيل والمغرب تحديداً يوم 25 مارس المقبل، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي.

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