بمسماها الجديد.. موعد قرعة بطولة «كأس الملك سلمان»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير سعودية، موعد إقامة قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، بعدما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودتها.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن مسمى البطولة في نسختها الجديدة 2023، حيث ستنطلق تحت اسم "كأس الملك سلمان".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن قرعة البطولة العربية ستقام مارس المقبل.

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه سيتم تصفية أندية الاتحادات الأقل تصنيفاً في الدور التمهيدي ليتأهل منها ستة فقط، بينما ستشارك عشرة أندية في الأدوار النهائية مباشرة، ستكون من الاتحادات الأعلى تصنيفاً، وفقاً لتصنيف "فيفا" الصادر في ديسمبر الماضي.

وأرسل الاتحاد العربي خطاباً رسمياً، إلى 22 اتحادًا من الأعضاء لتحديد ممثليها، مع منحها مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، واشترط الاتحاد العربي أن تكون الفرق المختارة من أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات المحلية الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد العربي يسعى لتنظيم البطولة في يونيو أو أغسطس 2023، بعد التنسيق مع الاتحادات الأعضاء المشاركة.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أكد في وقت سابق أن مجموع جوائز هذه البطولة سيصل إلى أكثر من عشرة ملايين دولار.

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