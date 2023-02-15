وسط ترقب من مصر والسعودية.. موعد إعلان البلد المستضيف لمونديال 2030

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2030، وسط ترقب من دول السعودية ومصر واليونان.

وكانت العديد من وسائل الإعلام العالمية أكدت خلال الفترة الماضية، عزم الدول الثلاث على تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، وسط منافسة مع إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.

وأكد "فيفا" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيتم تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2030 في الربع الثالث من 2024، على أن يتم الإعلان عن شروط الاستضافة في يونيو 2023.

وأشار "فيفا" في بيانه إلى أن الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، تتأهل تلقائياً للبطولة، على أن يتم احتسابها ضمن المقاعد الستة المحددة لمنتخبات قارة أمريكا الشمالية.

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