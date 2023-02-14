عدد الأندية والجوائز المالية.. تفاصيل بطولة كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ الاتحاد العربي لكرة القدم، تجهيزاته لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة الأندية العربية، تحت المسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

وكان الاتحاد العربي أعلن في بيان رسمي إطلاق اسم الملك سلمان على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، نظراً لما يقدمه من دعم كبير للاتحاد طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تعود البطولة العربية للأندية تحت المسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية" في العام الجاري 2023 بعد عامين من التوقف.

وكانت النسخة الأخيرة فاز بلقبها الرجاء المغربي على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح، ومن المنتظر مشاركة الفريقين بالنسخة الجديدة.

ويشارك في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية 37 نادياً حسبما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، وتبدأ المنافسات من مرحلة التصفيات التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي ستقام بالسعودية بمدن أبها والباحة والطائف.

وسيتم تقديم جوائز مالية في البطولة تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار، وهو ما سيخلق منافسة قوية بين الأندية المشاركة، للحصول على العائد المادي الكبير.

وكانت البطولة العربية انطلقت عام 1982 وتنوعت أسمائها، مثل الأندية الأبطال، وكأس الاتحاد العربي، وكأس الأمير فيصل بن فهد، ودوري أبطال العرب، وكأس زايد للأندية الأبطال، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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